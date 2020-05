Studenten Odisee hervatten lessen in praktijklabo’s op ‘contactluwe’ Technologiecampus Yannick De Spiegeleir

18 mei 2020

16u59 2 Gent Op de Technologiecampus in Gent zijn vanaf maandag 18 mei enkele praktijklessen hervat. Onder meer studenten van de richtingen Chemie en Voeding- en Dieetkunde zagen voor het eerst in twee maanden hun leslokalen terug.

Voor de goede orde: ook bij hogeschool Odisee wordt nog steeds maximaal ingezet op thuiswerken en digitaal lesgeven. De bezetting van de contactluwe campus blijft beperkt tot maximaal 15 procent. “Zo wordt de aanwezigheid van studenten en docenten beperkt tot het absolute minimum waardoor de verspreiding van het coronavirus maximaal vermeden wordt”, klinkt het.

In het begin is het misschien nog even leuk om thuis te zitten, maar dat gaat na verloop van tijd ook tegensteken. Dit is een aangename afwisseling. Student Arvid Leroux

De versoepeling van de maatregelen laat het echter toe om bepaalde noodzakelijke praktijklessen – met maximaal 15 personen - te hervatten. De theoretische lessen in de auditoria zijn voor een later stadium. Student chemie Arvid Leroux is opgelucht dat hij nog eens naar een praktijklabo kan komen. “In het begin is het misschien nog even leuk om thuis te zitten, maar dat gaat na verloop van tijd ook tegensteken. Dit is een aangename afwisseling.” Ook praktijklector Chemie Roel Decadt is opgetogen. “Alles verloopt vlot. Er is dan ook heel wat voorbereidend werk gekropen in het klaarstomen van de lokalen. De voorbereiding om op de campus contactluw onderwijs aan te bieden is een echt huzarenstukje geweest.”

(lees verder onder de foto)

De bezetting op de campus moest drastisch naar omlaag, alle veiligheidsvoorschriften moesten vertaald worden, extra examenlocaties worden voorzien en de circulatieplannen werden aangepast. Sylvie De Muynck - campusbeheerder Technologiecampus Gent: “Alle veiligheidsvoorschriften in kaart brengen en vertalen naar onze campus bleek een uitdaging, we stelden een coronateam samen om deze voorschriften te vertalen naar een actieplan. Aan de hand van dit plan werd de infrastructuur van de Technologiecampus aangepast. En dat gaat ver, van het afvalbeheer, EHBO en signalisatie tot ventilatie en persoonlijke bescherming. Wij zijn op de campus nog een stapje verder gegaan dan de veiligheidsvoorschriften. Zo hanteren we de regel van één persoon op acht stoelen bij het gebruik van de auditoria en plaatsten we voor elk gebouw extra faciliteiten om handen te wassen en te ontsmetten.”

Ook Jo Van Hoye - coördinator van de faciliteire dienst is al weken in de weer met de opstart: “Onze zorg en taak bestaat erin om de studenten, docenten en collega’s op de campus te laten vinden wat ze verwachten om hun werk in een veilige omgeving te kunnen uitvoeren. Zo hebben we elk labo uitgerust met signalisatie, handzeep en handgel. Ook in de gangen en buitenruimte op de campus voorzien we in signalisatie en moedigen we aan om niet langer dan noodzakelijk te blijven.”