Studenten kunnen caravans van hostel per dag huren als kot: “Onze bedden staan toch zo goed als leeg” Jill Dhondt

21 september 2020

18u12 20 Gent Het toerisme is nog steeds niet wat het hiervoor was, en dat voelen de Gentse hotels en hostels. Het Treck Hostel zit met lege kamers, en kwam daarom met een leuk idee op de proppen: wat als we onze caravans aan studenten verhuren voor een paar dagen in de week? Door de vele online lessen hebben velen van hen toch geen nood aan een vast kot voor een heel jaar lang.

Veel studenten hebben maar één of een paar dagen contactles in de week, de rest gebeurt online. Is het dan echt de moeite om op kot te gaan? Blijkbaar niet, want in Gent en Leuven is het al mogelijk een kot te huren per dag. Treck Hostel springt nu ook op de kar. Studenten kunnen er een kamer huren wanneer ze slechts een aantal dagen per week een kot nodig hebben. “Onze bedden staan toch zo goed als leeg”, zegt Iris Van Audenhove. “Normaal zitten wij tot eind oktober helemaal vol, maar momenteel hebben we bijna geen reservaties. Juli was nochtans een goede maand maar sinds de aankondiging van de bubbel van 5 is het sterk achteruitgegaan.”

(Lees verder onder foto.)

Ontspannen

Zo komt het dat studenten hun eigen caravan met bed en zithoek kunnen huren in Treck Hostel, voor zolang ze maar willen. “Ze kunnen een kamer boeken voor een paar nachten of voor een langere periode. Boeken ze voor één of twee nachten, dan betalen ze 30 euro per nacht. Vanaf drie nachten kost een caravan maar 25 euro per nacht meer.” Naast hun eigen caravan met verlichting, twee stopcontacten en internet, kunnen de studenten ook gebruik maken van de keuken, de vergaderzaal en bar, en de ontspanningsruimte met cinema, pingpongtafel, kickerspel, gezelschapsspelletjes en piano.

“Afgelopen weekend hebben we een post gezet op Facebook, en intussen hebben we al een tiental telefoons gekregen van studenten met interesse. We horen vaak hetzelfde verhaal van iemand die bijvoorbeeld enkel les heeft op woensdag en dus geen nood heeft aan een vast kot, maar wel een plek in Gent om één nacht te slapen. Voor dat soort verhalen zijn wij dus de ideale oplossing.”

Wie interesse heeft om een kamer te huren kan een mailtje sturen naar info@treckhostel.be.