Studenten journalistiek houden radiomarathon over verschillen en gelijkenissen tussen baby boomers en millennials Jill Dhondt

18 december 2019

12u38 2 Gent Twaalf uur lang zenden de studenten journalistiek live uit vanuit Studio Boom. In hun show ‘Mind the gap’ gaan ze op zoek naar de verschillen en de gelijkenissen tussen baby boomers en millenials.

De scholieren hadden nog kleine oogjes toen ze woensdagochtend om 7 uur de studio indoken. Net zoals de presentatoren van De Warmste Week houden ze interviews en draaien ze plaatjes voor het goeie doel. In de voormiddag kwamen de luisteraars meer te weten over hoe millenials en boomers omgaan met werk en met eenzaamheid. “Het is niet evident om een netwerk uit te bouwen als je toekomt in Gent”, vertelt Sarah, die eenzame studenten wil verbinden met de Klik-app. “Er gebeurt veel op sociale media maar studenten hebben nood aan echte contacten.”

Later op de dag hebben de radiomakers het nog over wonen en liefde. Tijdens een ‘algemeen uurtje’ komt trendwachter Tom Palmaerts langs. “We gaan het hebben over waarom millenials gelukkiger zijn dan boomers en waarom je gsm uitzetten een vorm van liefde is”, zegt Astrid.

Wie heb ik aan de lijn?

Tussen de gesprekken door draaien de studenten plaatjes. Deze kunnen aangevraagd worden via een zelfgemaakte telefooncel in de inkomhal van de Artevelde Hogeschool. Wie in de box gaat staan kan een boodschap inspreken, een nummer aanvragen en een centje achterlaten. De opbrengst gaat rechtstreeks naar Tele-onthaal in het kader van De Warmste Week.

Je kan de radioshow live volgen op https://www.youtube.com/watch?v=uS1Qo4rKv8U.