Studenten even op straat door rook in kot Wouter Spillebeen

08 oktober 2019

10u51 0 Gent Ongeveer twintig studenten moesten deze morgen even geëvacueerd worden toen rook ontwikkelde in hun studentenkot aan de Isabellakaai in Gent.

De rook ontstond in de machinekamer van de lift van het gebouw. Een technieker die in het gebouw aanwezig was, merkte de rook op rond 7.30 uur en sloeg alarm. Een twintigtal studenten moesten naar buiten uit voorzorg. De brandweer kwam snel ter plaatse en stelde vast dat er weinig gevaar was. De interventie was van korte duur en de studenten konden terug naar binnen.