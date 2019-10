Studenten en docenten van Arteveldehogeschool brainstormen in gezellige hoek over duurzaamheid Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

11u42 0 Gent Op Campus Stropkaai van de Arteveldehogeschool is een Sustainable Development Goals Corner (kortweg SDG corner) geopend. De studenten en docenten zullen zich dit academiejaar onder meer inzetten voor concrete oplossingen rond klimaatvraagstukken.

De SDG Corner is één van de verschillende acties die de Arteveldehogeschool samen met haar studenten dit jaar op poten zet om duurzaam handelen te promoten.

“Een gewone studentenruimte werd omgevormd tot een boeiende, gezellige hoek waar studenten op een aantrekkelijke manier geïnformeerd, gesensibiliseerd en geïnspireerd worden rond de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties”, verduidelijkt Elena Lievens, opdrachthouder duurzaamheid binnen de opleiding Bedrijfsmanagement. “Het concept is uniek in de onderwijswereld. Het is een toonaangevend voorbeeld van hoe duurzaamheid in het hoger onderwijs vorm kan krijgen via een aanpak die de hele onderwijsinstelling omvat.”

In de SDG-corner worden duurzaamheidsinitiatieven toegelicht die dit academiejaar van start gaan, zoals een ClimateFactory, ClimateLab en Maker’s Lab.