Studenten die studenthomes moesten verlaten, moeten maar helft van huurgeld april betalen Jill Dhondt

30 maart 2020

18u48 4 Gent De studentenhomes van de Universiteit Gent waar social distancing niet mogelijk was, werden ontruimd. Zij die vertrokken moeten maar de helft van hun huurgeld betalen in april. Dat betekent dat de helft van de huurders van studentenhomes in aanmerking komt voor verminderd huurgeld.

Studenten die verbleven in homes met gemeenschappelijke keuken en sanitair, waar social distancing niet kan worden toegepast, moesten enkele weken geleden naar huis. Enkel internationale en gedomicilieerde bewoners mochten blijven. Wie nergens anders naartoe kon, mocht een uitzondering aanvragen. Uiteindelijk zijn 1200 van de 1300 studenten die verbleven in studentenhomes met gemeenschappelijke voorzieningen vertrokken. Studenten die daar niet weg konden, verhuisden naar een plek waar ze wel aan social distancing konden doen. De vraag ‘wat met ons huurgeld’ bleef echter in ieders hoofd hangen.

“Studenten die op de private markt een kot huren, sluiten een overeenkomst met een privé-verhuurder. Daar komen we niet in tussen”, geeft rector Rik Van de Walle aan. “Studenten die hun kamer moesten verlaten, moeten voor de maand april slechts een halve maand huur betalen.” Het gaat hier over studenten uit de homes Vermeylen, Fabiola, Boudewijn en Astrid, homes met gemeenschappelijke voorzieningen. Studenten uit de drie homes waar studenten wel hun eigen keuken en sanitair hebben, komen daar voorlopig niet voor in aanmerking. De prijzen voor een kamer, studio of flat in een studentenhome, met of zonder eigen voorzieningen, varieert tussen de 163 en de 527 euro per maand.

Lopende gesprekken

De universiteit is nog steeds in overleg met Home Konvent en de Sociale Raad, om afspraken te maken onder meer omtrent huurders die geen huurvermindering krijgen. De voorzitter van Home Konvent, Roselien Van Gucht, is tevreden dat het gesprek nog loopt. “We zijn blij dat de universiteit toegevingen heeft gedaan, maar we willen nog een aantal zaken bespreken. Sommige studenten willen hun hele huur kwijtgescholden zien, anderen die hun kot met eigen keuken en sanitair hebben verlaten, vragen ook om een huurvermindering.”

De universiteit hoopt tegen eind april meer uitsluitsel te geven. Studenten met financiële problemen kunnen steeds bij de sociale dienst aankloppen voor een gesprek en, indien mogelijk, een oplossing op maat.