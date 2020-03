Studenten bouwen Overpoort digitaal na: “Ja, er wordt ook geflirt” Cedric Matthys

19 maart 2020

16u30 24 Gent Nu de echte Overpoort er verlaten bijligt door het coronavirus hebben de Gentse studenten een nieuwe uitlaatklep gevonden. Ze komen samen op de website ‘sunnieday’. Daar is de uitgangsbuurt minutieus nagebouwd. “We gaan er zelfs ons galabal vieren.”

Wie dacht dat de studenten van de Gentse universiteiten en hogescholen volop aan het studeren slaan nu ook zij hun kot niet meer uit mogen, heeft het stevig mis. Op de website ‘sunnieday’ is het jongste dagen razend druk. Even geleden bouwden enkele studenten er de Overpoort digitaal na. Je vindt er online versies van bekende cafés als de Delta, de Tam Tam of de Coulissen terug. Maar ook de Confrater wordt er druk bezocht. Het clubcafé van Limburgia, de studentenkring voor Limburgse studenten in Gent, zat maandagavond stampvol.

“De eerste dag van de week komen we met onze leden normaal gezien samen”, legt Pieter Thomas (20) uit. De student Biomedische Wetenschappen zit mee in het bestuur van Limburgia. De kring telt een veertigtal actieve leden. Via ‘sunnieday’ probeert Pieter samen met zijn bestuur het groepsgevoel onder hen levendig te houden in deze vreemde tijden. “Morgen (vrijdag, nvdr.) vindt er zelfs een heus online galabal plaats. Het is dan Dies Natalis, de stichtingsdag van UGent en traditioneel een vrije dag voor ons. Heel wat kringen gaven die avond hun bal. Die zijn nu allemaal afgelast, maar we vieren de bals online. We gaan op ‘sunnieday’ naar onze favoriete cafés en houden via videochat contact. We zijn van plan om studentenliederen te zingen en al eens een ad fundum te drinken. Zelfs corona krijgt ons niet klein.”

‘Sunnieday’-liefjes

Net als in de Overpoort wordt er volgens Pieter Thomas ook online heel wat geflirt. Je kan er tegen andere gebruikers spreken, zowel openbaar als privé. “Ik liep bijvoorbeeld iemand tegen het lijf die toevallig net als ik verantwoordelijk is voor de sport- en cultuuractiviteiten, maar dan bij een andere vereniging. We zijn aan de praat geraakt en spraken af om de na de coronacrisis elkaar eens in het echt te ontmoeten.”