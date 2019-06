Studenten blokken in ‘gezondste kantoor’ van Europa Yannick De Spiegeleir

18u03 7 Gent Aan de Nieuwewandeling krijgen studenten deze week gelegenheid om te studeren in een gezond klimaat. Bij WATT The Firms worden er immers gezonde bacteriën via de ventilatiekanalen verspreidt die de luchtkwaliteit verbeteren.

Het systeem werd ontwikkeld door TakeAir. Zij hebben een systeem ontworpen dat de binnenlucht zuivert. Dat moet een gunstig effect hebben op het ziekteverzuim en de productiviteit ten goede komen. Studenten Harry, Lowie en Ine zijn alvast overtuigd van de omgeving. “Het is hier vooral heel rustig. Ik merk dat ik me vandaag beter kan concentreren. In een bibliotheek is er altijd wel iemand die eens hoest of lawaai maakt. Dat heb je minder als je in een kleine groep studeert”, getuigen Harry en Lowie.

Bedrijven die nog op zoek zijn naar een kantoor met een gezonde binnenklimaat kunnen contact opnemen via wouter@wattthefirms.be.