Studenten Arteveldehogeschool maken duurzame onderzetters én Duvel bestelt er meteen 3.000 Sabine Van Damme

21 augustus 2019

08u15 10 Gent Pas afgestudeerd en al in zee met Duvel. Een handvol studenten van de Arteveldehogeschool ontwierp lederen onderzetters voor het biermerk. Met succes.

Vijf studenten KMO-management van Arteveldehogeschool verklaren dus de oorlog aan de kartonnen wegwerp-bierviltjes. Bram Ingels, Andrew Debo, Jari Scheirlinckx, Gertjan Van de Keere en Arne Van Hoorebeke ontwierpen met hun bedrijfje Kwier duurzame onderzetters, in leder. “Nooit verwacht dat zo’n groot bedrijf met ons in zee zou gaan”, lachen de pas afgestudeerden. De studenten van het derde jaar KMO-management aan de Arteveldehogeschool worden in het vak ‘Bachelor Business Start Up’ uitgedaagd om op twee weken tijd een idee voor een nieuw product te bedenken. Daarna werken ze een businessplan uit, zoeken ze financiering via crowdfunding en realiseren ze hun project. “Wij wilden graag duurzame onderleggers op de markt brengen, gemaakt met materialen van hier”, vertelt Bram Ingels. “Om het een tikkeltje persoonlijker te maken kunnen bedrijven onze onderleggers en placemats personaliseren met hun naam of logo.” Dat idee viel in de smaak bij Brouwerij Moortgat, die na spannende onderhandelingen 3.000 Duvel-onderzetters bestelde. Je vindt ze voortaan in de Duvel-webshop.