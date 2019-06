Studenten Arteveldehogeschool bouwen bijenhotel in stadstuin campus Kantienberg Yannick De Spiegeleir

07 juni 2019

15u55 0 Gent Vier studenten Bedrijfsmanagement van Arteveldehogeschool steken de handen uit de mouwen om een groot bijenhotel te bouwen in de publiek toegankelijke stadstuin van campus Kantienberg, in het hart van Gent. Op die manier willen ze inzoomen op het belang van bijen, tijdens de Week van de Bij.

Student-ondernemers Jelle Van Steenkiste, Karen Maes, Emma Van Severen en Laura Haentjens richtten afgelopen schooljaar de start-up Bee’ID op. Daarmee verkopen ze honingparels in herbruikbare weckpotten, samen met bijvriendelijke bloemenzaden. Ze financierden hun project via crowdfunding. “We haalden € 1.600 euro op. Dat is ruim 245 procent van het vooropgestelde bedrag”, vertelt Laura Haentjens. “Daarom besloten we om nog een extra inspanning te leveren voor de stadsbij, in de vorm van een bijenhotel.”

Solitaire stadsbij

De studenten zijn gestart met de bouw van het hotel tijdens de Week van de Bij (2 tot 9 juni). Docenten van de opleiding Leraar secundair onderwijs, Tom Demuynck en Reinout Putman zorgen voor technische ondersteuning. Groothandel Hubo wou een steentje bijdragen door hout te sponsoren.

“Bestuiving door honingbijen, solitaire bijen, hommels en andere insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen”, aldus Elena Lievens, opdrachthouder duurzaamheid binnen de opleiding Bedrijfsmanagement. “Er zijn al bijenkasten op diverse campussen, waardoor studenten en personeel verschillende keren per jaar stadshoning van eigen makelij kunnen bestellen. Met dit bijenhotel hebben we ook oog voor de solitaire bijen.”

LivingLab

Arteveldehogeschool hecht in haar opleidingsprogramma’s veel aandacht aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. “Biodiversiteit, SDG Life on Land en klimaatvraagstukken worden komend academiejaar belangrijke topics”, vervolgt Lievens. “Hiervoor gaan we onder andere een ClimateLab en een ClimateFactory in het leven roepen. Beide vormen samen een LivingLab, waarbij een experimentele, educatieve methodiek en interdisciplinaire samenwerking moeten leiden tot concrete oplossingen en initiatieven rond klimaatvraagstukken.”