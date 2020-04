Studente Judith past op kinderen personeel UZ Gent: “Hier kan ik mijn tijd nuttiger besteden dan thuis” Cedric Matthys Marc Coppens

02 april 2020

18u18 1 Gent Na een oproep Na een oproep midden maart hebben 492 oppassers zich aangeboden om op kinderen van het UZ-personeel te passen. Door deze vrijwilligers vertrekken de medewerkers ‘s morgens met een gerust hart naar hun werk. “De scholen voorzien wel opvang, maar voor ons als personeel volstaat dat niet.”

“Voor ons is dit een godsgeschenk.” Kim De Corte (43), klinisch psychologe in het UZ Gent, is erg tevreden over de dienst die haar werkgever op poten zette. Sinds enkele weken kunnen personeelsleden van het Gentse ziekenhuis een beroep doen op studenten Geneeskunde of kinderen van medewerkers om op hun kinderen te passen. Geen overbodige luxe vindt De Corte: “Mijn man is directeur van het deelfietsensysteem Blue-bike en ik werk in het UZ. De eerste twee weken toen de scholen waren gesloten, wisten we niet van het oppassyteem. Dat was een erg helse periode. Toen ik op mijn werk zat, had ik het gevoel dat ik mijn twee kinderen tekort schoot. Daarenboven is het nu op onze afdeling (Eetstoornissen, nvdr.) extra druk. De patiënten zijn sinds de coronacrisis in kleinere groepen verdeeld om de besmettingen te vermijden. Het gevolg is echter dat wij extra uren draaien.”

Vijf euro per uur

Volgens de jongste cijfers vroegen intussen 156 UZ-medewerkers om een oppas. In totaal boden 492 oppassers zich aan, waarvan 384 studenten. De geïnteresseerden moeten minstens 16 jaar oud zijn en doen shifts van maximaal negen uur. Hiervoor krijgen ze een kleine vergoeding van vijf euro per uur. “Voor het geld hoef je het niet te doen”, zegt Judith Misseeuw. De 24-jarige Gentse studeert Management & Gezondheidsbeleid. Toen haar faculteit de oproep verspreidde, schreef ze zich onmiddellijk in: “Het is erg rustig in mijn richting. Er komen wel lessen online, maar het is perfect te combineren met deze job. Hier kan ik mijn tijd nuttiger besteden, dan gewoon thuis te zitten.”

Pannenkoeken bakken

Judith Misseeuw past op Titus (6) en Oona (3). Ze speelt met de kinderen spelletjes, maakt tekeningen en gaat ermee fietsen. Donderdag ging ze al voor de vierde keer langs bij het gezin. “Gelukkig zijn het gemakkelijke kinderen", vertelt de studente. “Ik bak pannenkoeken of steek ze in bad. Voor mij is dit zeker niet de eerste keer dat ik babysit. Zolang ik me kan herinneren, pas ik al op kindjes uit ons straat. Ik heb dat altijd graag gedaan.”

Dat Titus en Oona zich gedragen, hoort mama Karlien Wouters graag. Wouters is woordvoerster bij het UZ Gent. Ze is zelf een grote voorstander van het systeem. “In ons ziekenhuis werken we vaak niet op standaarduren", legt ze uit. “De scholen voorzien wel opvang, maar voor ons als personeel volstaat dat niet. Normaal gezien worden onze kinderen vaak opgevangen door de grootouders, wat nu uiteraard niet gaat. Gelukkig bestaan er vrijwilligers als Judith die ons uit de nood helpen. Door haar vertrek ik ‘s morgens met een gerust hart naar mijn werk.”