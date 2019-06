Student van het jaar Sara (21) bedenkt kringwinkel voor internationale studenten Yannick De Spiegeleir

26 juni 2019

17u24 0

Het Gentse stadsbestuur heeft Sara Helsen, studente aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, verkozen tot ‘Student van het jaar 2019’. Als milieupraeses trekt ze aan de kar om studentenhomes te verduurzamen.

Zo lanceerde het Home Konvent onder leiding van Sara de Swap Shop, een gratis kringwinkel waar internationale studenten spullen, zoals potten, pannenvoor hun kamer kunnen afhalen en op hun beurt kunnen doorgeven aan andere studenten. Het initiatief vermijdt een jaarlijkse container van 20 m³ afval. Er wordt sinds kort ook voorzien in ‘multifunctionals’, printers en scanners voor gedeeld gebruik, zodat niet elke student zo’n toestel moet aanschaffen. Tot slot hebben Sara en haar team ervoor gezorgd dat vanaf 1 mei de GFT wordt opgehaald in alle studentenhomes. “Ik ben zeer trots op deze erkenning die bewijst dat student zijn meer is dan enkel studeren.”

Elke Decruynaere (Groen), schepen van Jeugd, motiveert de keuze voor Sara als student van het jaar. “Ze ontvangt deze eer omdat ze een echte doener is. Ze ontplooit met veel gedrevenheid verschillende initiatieven die van de studentenhomes een plek maken waar duurzaamheid centraal staat en waar bewoners aangezet worden om bewuster om te springen met energie en afval.”