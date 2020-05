Student UGent bezorgd over toekomst: “Als er niets gebeurt, krijgen we dit jaar niet dezelfde kansen als onze voorgangers” Wietske Vos

11 mei 2020

19u19 2 Gent Studenten hebben het alsmaar moeilijker, zo blijkt opnieuw uit een aanklacht annex oproep van UGent-student Nikias Verschraegen (22) op Facebook. In deze open brief schetst hij de lange rist problemen waar de studenten in deze tijden mee te kampen hebben. Hij roept UGent en zijn rector Rik Van de Walle op niet meer de kop in het zand te steken en het debat aan te gaan. “Ik pleit voor structurele tegemoetkomingen in plaats van de huidige ondersteunende initiatieven, hoe goed bedoeld ook.”

Dat het water de studenten zo langzamerhand tot aan de lippen begint te staan, is al langer duidelijk. Laatstejaarsstudent in de master Ingenieurswetenschappen en Architectuur Nikias Verschraegen bond gisteren de kat de bel aan op Facebook, in een niet open brief. Hoewel hij dankbaar is voor alle moeite die elk personeelslid van UGent doet om de studenten tegemoet te komen in deze moeilijke tijden, stelt hij vast dat door spaak lopende communicatie en onduidelijke verwachtingen iedere docent en professor de regels naar eigen goeddunken interpreteert. Resultaat: chaos troef en toenemende onzekerheid en stress bij de studenten.

Eerlijke kans

“Deze zwaardere druk moeten wij volhouden in een thuissituatie die evenmin houdbaar is. (…) De meest courante constellaties zijn studenten die alleen op hun kot blijven of terugkeren naar het ouderlijke huis. In het eerste geval wordt een mens al snel horendol. (…) In het andere voelt het als beknotting van je prille vrijheid de hele dag door. In vele gevallen leef je écht op elkaar elk moment van de dag, waardoor spanningen en wrevel steeds meer komen bovendrijven. Wie beschikt over zijn eigen slaapkamer (…) is eraan voor de moeite. Dit persoonlijk toevluchtsoord is volledig gekaapt door het schoolwerk en de directe Teams/Bongo-verbinding met de professor. Het is alsof naast je bed een telefoon ligt waarop je baas je elk moment kan bellen, 24 op 24, 7 op 7, en dat al acht weken aan een stuk. De grens tussen huiselijkheid en werk is volledig vervaagd. (….) In mijn omgeving is er niemand die nog ‘weekend’ neemt. (…) Slaapproblemen, nare dromen en hoofdpijn steken steeds vaker de kop op. Wanneer we zien dat de cijfers voor huiselijk geweld en alcoholmisbruik stijgen in deze periode, gebeurt dit ook in onze middens, in onze levens. Een evenwichtige leefsituatie is een vereiste om concentratie en motivatie te vinden, maar deze is nu in veel gevallen zoek.”

Verschraegen maakt zich dan ook veel zorgen over de evaluatie van de juni-examens. “Terwijl in het lager en secundair onderwijs al weken wordt nagedacht of leerlingen wel een eerlijke kans krijgen om zich te bewijzen in het geval de scholen niet terug opengaan, blijft het in het hoger onderwijs muisstil. Belangrijker blijkt de vraag of een hoop gelukkigen al dan niet naar hun tweede verblijf aan de kust mag, dan de vraag of 260.000 studenten in Vlaanderen en Brussel tijdens deze crisis wel een eerlijke kans krijgen in het hoger onderwijs.”

Daar bovenop kampen veel studenten ook met financiële problemen. “Een medestudente en vriendin staat door de crisis plots oog in oog met de armoedegrens en moet noodgedwongen dagelijks creatief zijn om het einde van de maand te halen. Haar prioriteiten kunnen even niet naar die zoveelste deadline gaan. Zelf studeer ik dit jaar af en sta voor een arbeidsmarkt waar op dit moment niemand kop noch staart aan krijgt.”

Verschraegen roept UGent – en bij uitbreiding alle hogere onderwijsinstellingen – op om voluit het debat aan te gaan en structurele maatregelen te nemen. “Zonder corona wordt van alle studenten een bepaald niveau verwacht, en dat is normaal. Nu de situatie zoveel moeilijker ligt, kan men van ons niet verwachten dat we met zijn allen hetzelfde niveau halen als onze voorgangers. Er zijn initiatieven, zoals filmpjes allerhande over effectief plannen en hulplijnen en dergelijke, maar dat blijven doekjes voor het bloeden. We hebben structurele, voor iedereen geldende tegemoetkomingen nodig. Ik heb zelf ook geen kant-en-klare oplossingen, maar goed naar de studiepunten kijken en een flexibeler systeem uitdokteren voor dit jaar zou een begin zijn. Maar vooral moet het debat gevoerd worden, en dat ontbreekt nu.”

Geen magische formule

In een schriftelijke reactie stelt UGent-rector Rik Van de Walle niet blind te zijn voor de omvang van de uitdagingen waar studenten mee geconfronteerd worden. Hij wijst erop dat deze zeer divers en individueel zijn: “(…) Die factoren zijn zeer uiteenlopend (…): van algehele malaise tot zeer praktische of financiële zorgen. Wij proberen die problemen al sinds het begin van de coronacrisis in kaart te brengen en waar mogelijk voor een oplossing te zorgen.” Van de Walle verwijst hierbij naar bijvoorbeeld het schrappen van de huurgelden voor de home-studenten, bijkomende aandacht voor het psychisch welzijn via de online kanalen, de mobilisatie van de sociale diensten, studentenpsychologen en vertrouwenspersonen. “Maar we zijn er ons ook van bewust dat we -ondanks de vele inspanningen- niet iedereen bereiken die ondersteuning wenst of nodig heeft, en dat ons aanbod niet voor iedereen volstaat.”

Van de Walle gaat echter niet in op de vraag van Verschraegen om een debat rond enkele belangrijke issues, zoals bijvoorbeeld de studiepunten voor dit academiejaar. Hij beperkt zich tot een oproep tot ‘wederzijds begrip’. “Onder meer in een mail die deze morgen in de mailbox van alle personeelsleden van de UGent is beland, heb ik daarvoor gepleit. (….) Daarin vraag ik lesgevers om rekening te houden met de huidige omstandigheden bij het evalueren en examineren van studenten. Omgekeerd vraag ik ook aan studenten begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin lesgevers hun opdracht vervullen. Want een magische formule die in deze coronatijd een oplossing kan bieden voor alle moeilijkheden, is er niet. Zoveel mogelijk wederzijds begrip opbrengen, kan wél.”