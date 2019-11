Student ontwikkelt in Gent elektrische cargofiets van de toekomst: “Je rijdt makkelijk de Blandijnberg op met een wasmachine” Didier Verbaere

24 november 2019

18u06 2 Gent In Gent werken studenten van KU Leuven Technologiecampus Gent aan het prototype van een elektrische cargofiets die tot 300 kilo kan vervoeren. Onderzoeker en doctoraatsstudent Jordi D’hondt (26) hoopt deze transportfiets van de toekomst volgend jaar de straat op te krijgen. “Met deze fiets kan je makkelijk een wasmachine leveren in de Gentse binnenstad”, zegt de wetenschapper.

“Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en uit de stad. Voor leveranciers bieden ze een duurzame oplossing, ook in binnensteden bijvoorbeeld waar gemotoriseerd vervoer beperkt is door mobiliteitsplannen, lage-emissiezones en voetgangerszones. Vandaag bestaan er al cargofietsen maar de huidige types zijn beperkt in gewicht en ook niet echt wendbaar en gebruiksvriendelijk”, zei Jordi D’hondt zondag tijdens de Dag van de Wetenschap.

Het afgelopen jaar bouwde hij een prototype op basis van een Tri-Bike van Mobile Technics. Zij zijn gespecialiseerd in fietsen voor andersvaliden. “De focus in ons type ligt op wendbaarheid en comfort. Tussen fiets en laadplatform monteerde ik een scharnier zodat je eenvoudig bochten kan nemen zonder dat de lading gaat schuiven of kantelt. De aandrijving van deze elektrische fiets zit in twee motoren in de achterwielen. Samen ontwikkelen deze een kracht van 2 kilowatt. Daarmee haal je makkelijk 45 kilometer per uur en fiets je dus makkelijk de Blandijnberg op. Ook de ketting is vervangen door een generator. Op die manier ontwikkel je al trappend ook elektriciteit die in de batterijen wordt opgeslagen”, zegt Jordi.

“Ook de capaciteit van de lading, vandaag beperkt tot zo’n 120 kilo, dreven we gevoelig op, tot 300 kilo op een laadplatform met de afmetingen van een europallet. Op die manier kan je goederen vooraf laden en kan een fietskoerier ze makkelijk oppikken voor vervoer”, zegt Jordi.

Honderd kilometer

“De fiets heeft een actieradius van zo’n 100 kilometer en wordt ontwikkeld voor professionele koerierbedrijven die de stad niet in mogen met bestelwagens of gewoon tijd willen besparen omdat ze met een fiets door de knips mogen rijden. Want deze cargofiets heeft alle wettelijke breedtes, lengtes en eigenschappen van een fiets en is dus één van de mogelijkheden van de toekomst voor leveringen in de binnenstad. Grote bedrijven toonden al interesse en onze partner Mobile Technics staat klaar om ons patent in productie te brengen”, vult Marc Juwet van KULeuven aan.