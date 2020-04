Student-ondernemers lanceren herbruikbare verpakking voor belegde broodjes Jill Dhondt

22 april 2020

14u09 4 Gent Ayah Anabtawi (21) en vier andere studenten van de Arteveldehogeschool hebben de handen in elkaar geslagen, en een start-up opgericht: Tube. Samen verkopen ze herbruikbare broodjestassen, of ‘tubes’. Met de tasjes kunnen belegde broodjes op een duurzame manier verpakt, en meegenomen worden.

“Jaarlijks belandt er zo’n acht miljoen ton plastic in zee”, betreurt Ayah. “Met Tube wouden we ons steentje bijdragen, zodat het gebruik van eenmalig gebruikte verpakkingen daalt. Met onze broodjestassen kan je belegde broodje gemakkelijk, moeiteloos en duurzaam bewaren. Ze werden handgemaakt in eigen land, met zwart kunstleer en een plastic coating. De grootste troef is de flexibiliteit. Als je broodje op is, kan je de broodjestas vlotjes afkuisen en wegsteken.”

Het Tube-team was van plan om naar broodjeszaken en verpakkingvrije winkels te stappen met hun tasjes. Door de coronacrisis schakelden ze even over op andere strategie: een crowfundingcampagne waarmee je op voorhand een tasje kan bestellen. De studenten hopen zeker tweeduizend euro op te halen.

Meer info op de website, de Facebookpagina of de Instagrampagina van Tube.