Student haalt levensgevaarlijke stunt uit en klimt in rijdende trein Wouter Spillebeen

13 september 2019

18u00 0 Gent In een Snapchatgroep voor studenten is een filmpje opgedoken van een jonge man die door het open raam van een trein naar binnen klautert terwijl de trein vertrekt. Waar de gevaarlijke stunt gefilmd werd, is niet geweten.

De video werd gedeeld op de snapchatgroep GentStudent en draagt de hashtag #doehetvoorgentstudent. Een jonge man demonstreert volgens het onderschrift een manier om de trein te halen voor gevorderden. Hij klautert door het open raam naar binnen, maar wanneer de trein vertrekt, hangt hij nog uit het raam. Zijn vrienden helpen hem in de wagon terwijl de trein snelheid oppikt. Waar de video gefilmd is en of de jonge man daadwerkelijk een student is in Gent, is niet duidelijk.

“Dit is uiteraard bijzonder gevaarlijk”, reageert de NMBS. “Hij brengt zijn leven in gevaar en het is dus een zware inbreuk op de spoorwegveiligheid. Het is bovendien strafbaar.”