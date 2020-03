Student Arteveldehogeschool campus Mariakerke besmet, lessen gaan gewoon door Sabine Van Damme

08 maart 2020

09u42 0 Gent Het coronavirus lijkt niet meer tegen te houden. Het duikt nu overal op. Nu is ook een student van de Artveldehogeschool aangestoken. Hij of zij is één van de 60 gevallen die zaterdag werden bekendgemaakt. De ouders van de andere studenten kregen daarover een brief van de directeur, maar lang niet iedereen is daarmee gerust gesteld, integendeel.

De Arteveldehogeschool telt meer dan 15.000 studenten met heel wat verschillende nationaliteiten. De student(e) die besmet is aan de Arteveldehogeschool volgt les op de campus Mariakerke. “De student in kwestie is onlangs in contact gekomen met familieleden die in de afgelopen weken in Italië verbleven, en verblijft al 4 dagen thuis. Om zijn/haar privacy te beschermen, delen we geen verdere informatie. Studenten en medewerkers die rechtstreeks in contact kwamen met de besmette student brengen we op de hoogte.”, klinkt het in een mededeling van de school aan de ouders van de studenten. “De besmette student krijgt de nodige verzorging en zal minstens 14 dagen afwezig zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid voert een contactonderzoek uit en brengt ons op de hoogte van de maatregelen die zij hierna zullen nemen. Zij kunnen een verder onderzoek instellen en ons op basis daarvan verdere instructies geven die we uiteraard nauwgezet zullen opvolgen.”

De maatregelen die nu al gelden op de verschillende campussen van de Arteveldehogeschool, zijn ingevoerd volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er wordt dus vaker schoongemaakt, en er zijn handgel en zakdoekjes voorzien. Verder gaan alle lessen en activiteiten gewoon door, net zoals op andere scholen en aan de universiteit. De ouders en studenten krijgen nu de raad alert te zijn voor de symptomen van corona, zijnde hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, koorts en grieperig gevoel. Wie dat heeft, moet telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wie zich ziek voelt tijdens de lessen moet meteen naar huis.

Lang niet iedereen is gerustgesteld na de brief van algemeen directeur Tomas Legrand. “Ze doen alsof het een gewoon griepje is", klinkt het hier en daar. “Handen wassen en ze zullen wat meer poetsen, en daarmee is het dan opgelost?”