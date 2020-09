Student (23) vlucht onder invloed weg van belagers na een nachtje stappen en rijdt tegen boordsteen Dylan Vermeulen

11 september 2020

09u53 4 Gent Een jonge Gentenaar (23) is in Gent veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeluk in dronken toestand. Na het uitgaan vluchtte hij samen met twee vrienden met zijn wagen weg van een groep jongeren die ruzie zochten.

De feiten dateren van 2019. Na een stevige avond in de Overpoortstraat wilden G. V. C. en twee vrienden de avond afsluiten op het kot van een vriend. In het naar huis gaan werden ze belaagd door enkele jongeren. “Het was niet slim van mij om achter het stuur te kruipen, maar het was een paniekreactie”, verklaarde de Gentenaar. Enkele ogenblikken later reed de student tegen een boordsteen, waarna hij samen met de andere inzittenden te voet wegvluchtte, nog steeds uit schrik voor hun belagers.

De politierechter veroordeelde G. V. C. tot een boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk. Daarnaast moet hij ook 21 dagen zijn rijbewijs inleveren. De Gentse student werd niet veroordeeld voor vluchtmisdrijf, omdat de politierechter de paniekreactie van de jonge student kon kaderen binnen de gebeurtenissen van de avond.