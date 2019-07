Stroppendragers stappen tijdperk van sociale media binnen GILDE VERNIEUWT OM TOEKOMST TE VERZEKEREN Erik De Troyer

10u58 0 Gent Voor de Gilde van de Stroppendragers wordt 2019 een belangrijk jaar. Tijdens de komende Gentse Feesten zal de gilde zich niet beperken tot de 46ste ommegang en het verkopen van stroppen. "Als we het bestaan van de gilde en het Gentse erfgoed willen garanderen, moeten we uit de luwte komen", zegt voorzitter Alain Colbrandt.

Vorig jaar kwamen de stroppendragers even in ruw vaarwater terecht. Organisator Tineke De Rijck van de Korenmarkt eiste toen dat vrouwen zouden mogen meelopen in de stroppenommegang. Dat werd om historische redenen geweigerd en dus hielden tal van vrouwen hun eigen ommegang. Een jaar later zullen er nog steeds geen vrouwen meelopen. "Er is nu een jaar gepasseerd en we hebben geen aanvraag gekregen van vrouwen om mee te mogen lopen. Het is dus geen kwestie meer al vangen we toch op dat er nog iets alternatiefs op poten zal gezet worden."

De Gilde van de Stroppendragers blijft dus een mannenbastion, al is het een bastion dat wat afbrokkelt. Vorig jaar liepen amper vier aspirant-stroppendragers mee in zwarte tabbaard. Dat waren er minder dan ooit tevoren. Die zwarte tabbaards vallen in bij ziekte wanneer één van de vijftig witte tabbaards weg valt. "We weten altijd pas een week op voorhand hoeveel deelnemers er zullen zijn. Ons streefdoel is steeds om 50 witte tabbaards te hebben. Vorig jaar moesten veel leden afhaken door ziekte of verlof. Misschien hebben we dit jaar wel 20 zwarte tabbaards."

Nieuwe leden nodig

Hoe dan ook heeft de Gilde van de Stroppendragers nieuw bloed nodig. In het verleden kon men enkel lid worden wanneer men door twee bestaande leden naar voor geschoven werd. Die regeling wordt nu aangepast. Voortaan kan men zich ook zelf kandidaat stellen. "Het aanspreken van jongere generaties is van primordiaal belang voor het voortbestaan van elke vereniging en ook die van ons, waar de gemiddelde leeftijd toch vrij hoog is. Dit is geen evidente opdracht, maar eentje die al lang op de agenda staat en die nu geconcretiseerd wordt", zegt Alain.

Bij gevolg heeft de Gilde voortaan een social mediamanager. De stroppendragers zijn voortaan te vinden op Facebook, Instagram en via een nieuwe website. Er zijn ook twee event coördinatoren die er voor zorgen dat er tijdens de komende Gentse Feesten veel meer te beleven valt dan enkel de ommegang en de stroppenverkoop in de Belfortstraat.

Op 23 juli is er de quiz 'De slimste mens van Gent' voor in totaal 50 ploegen in het Sint-Bavohumaniora. Op 26 en 27 juli leiden twee gidsen in tabbaard groepen rond tijdens een stadswandeling waarbij de geschiedenis van de stroppendragers uit de doeken wordt gedaan. Tenslotte kan men op de Facebook-pagina van de stroppendragers meedoen aan een fotowedstrijd waarbij elke dag een brouwerijbezoek valt te winnen.

"We moeten als van de Gilde van de Stroppendragers een meer zichtbare rol opnemen als ambassadeur voor Gent en alles wat het Gentse cultureel erfgoed aangaat", besluit Alain. "Alleen zo blijft de Gilde relevant en 'future proof'"