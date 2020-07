Stroppendragers mogen geen rondgang doen, maar zingen wel aan het Belfort Sabine Van Damme

24 juli 2020

21u28 0 Gent Met 25 waren ze, en slechts enkelingen hadden hun tabbaard aan. Niemand verscheen blootvoets. Maar de Gilde van de Stroppendragers heeft zich vandaag toch laten zien. Vanavond zongen ze ‘Boven Gent Rijst’ aan de voet van het Belfort.



Al 47 jaar lang gaat er elk jaar tijdens de Gentse Feesten een Omgang van de Stroppendragers door. Dat is een volledig schouwspel, een wandelend theaterstuk eigenlijk, waarbij zowel de Spaanse soldaten als Keizer Karel worden opgevoerd, samen met een reeks andere figuren. De helden zijn elk jaar opnieuw de Stroppendragers, mannen in een wit tabbaard en op blote voeten, die met een strop om de hals de stad rond lopen. 47 jaar op rij dus, maar niet in 2020. “Maar niks doen was geen optie”, zegt Wesley Servaes van de Gilde. “Dus zijn we samen coronaproof naar het Belfort afgezakt om – 25 man sterk – toch Klokke Roeland te zingen. Trots, en met de hand op het hart.” De Gilde van de Stroppendragers gaf tijdens de Geen Gentse Feesten enkele geleide rondleidingen, en dat gebeurt ook morgen nog. Maar alles is volzet.