Striphotel Augustijnenkaai gaat pas volgende zomer open

Erik De Troyer

25 september 2019

Het stripverhalenmuseum en het hotel aan de Augustijnenkaai lopen vertraging op. Normaal gezien moest het hotel deze maand de deuren openen. “Het wordt waarschijnlijk juni volgend jaar vooraleer we kunnen starten. Het hotelgedeelte is intussen verkocht door de eigenaar en daardoor lagen de werken even stil”, zegt Guido De Smet van Hotel Harmony die het nieuwe hotel zal runnen. “Binnen enkele weken pikken we de draad weer op. Het komt er nu vooral op aan om het gebouw in te richten en klaar te maken maar dat is een intensief werk. Het museum zal samen met het hotel de deuren openen. De naam wordt het Comic Arts Hotel & Museum.”

Het hotel komt in een oud schoolgebouw dat de stad Gent enkele jaren geleden verkocht. De koper was een architect die zijn eigen collectie wil onderbrengen in het gebouw maar ook in samenspraak met de familie van bekende striptekenaars tentoonstellingen zal organiseren. Dat moet 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar lokken. De hotelkamers in de aanpalende nieuwbouw krijgen allemaal een stripverhalen thema.