Strijd van boeren tegen grondaankoop van Fernand Huts uitgesteld Jeffrey Dujardin

04 juni 2019

17u14 0 Gent De rechtszaak rond de 450 hectare grond die havenbaron Fernand Huts volgens landbouwers veel te goedkoop heeft kunnen kopen, is dinsdag uitgesteld in het Gentse hof van beroep. In september beslist het hof of er andere partijen vrijwillig kunnen tussenkomen in de zaak.

Huts en zijn nv Bijloke kochten de landbouwgronden in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen voor 17,5 miljoen euro. Omdat de grond in zijn geheel verkocht werd, konden de Lokerse biologische landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand niet mee bieden voor vijf hectare van de grond. “Enkel groot kapitaal kon deelnemen aan de verkoop”, sprak hun advocaat Nic Reynaert bij de behandeling van de zaak. Bovendien was de grond volgens hun berekening méér waard, namelijk 22 miljoen euro, en kreeg de nv Bijloke dus een reële staatssteun van 5 miljoen euro. “Die grond moet dienen om ons te voeden. Het is frustrerend dat die nu gebruikt wordt als belegging”, opperde Van Poucke.

In eerste aanleg werd de zaak onontvankelijk verklaard, volgens de rechter hadden de landbouwers helemaal geen belang in de zaak. De twee boeren namen de beslissing om tegen het vonnis in beroep te gaan. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 hectare publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 euro per hectare terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt. Inmiddels heeft het investeringsbedrijf al een deel van de gronden doorverkocht. Dat de gronden op zo’n korte tijd terug van de hand gedaan worden ondanks hoge notariskosten, bevestigt dat de aankoopprijs ver onder de marktprijs lag.” De definitieve uitspraak in de zaak wordt pas volgend jaar verwacht.