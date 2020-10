Strijd van boeren tegen Fernand Huts wordt op 3 november beslecht Dylan Vermeulen

06 oktober 2020

14u19 0 Gent Een landbouwer vraagt het hof van beroep in Gent om de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland nietig te laten verklaren. Fernand Huts kocht de grond van het Gentse OCMW in 2016. “Dat had in verschillende loten moeten gebeuren”, zegt de advocaat van de landbouwer.

Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, had de 72 percelen, goed voor 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, kunnen kopen via zijn Luxemburgse vennootschap voor 17,5 miljoen euro. Een Belgische landbouwer verzette zich echter tegen de verkoop. Een deel van de grond, tussen Zelzate en Sas van Gent ligt op 17 kilometer van het bedrijf van de bioboer. “Dat was ideaal voor hem om zijn bedrijf uit te breiden”, licht zijn advocaat Nico Reynaert toe.

Vergelijk het met een kunstcollectie. Iemand die tien Picasso’s heeft, gaat die toch ook niet in één lot verkopen? Advocaat Nico Reynaert van landbouwer

“De grond is geregistreerd als 72 percelen en moesten daarom in verschillende loten verkocht worden”, pleitte hij. “Vergelijk het met een kunstcollectie. Iemand die tien Picasso’s heeft, gaat die toch ook niet in één lot verkopen? Uit geen enkel stuk van het OCMW blijkt dat de verkoop van de 72 percelen in een stuk meer opgebracht zou hebben dan ze afzonderlijk te verkopen.”

Groot kapitaal bevoordeeld

Reynaert vindt de verkoop discriminerend en enkel bedoeld voor mensen die veel geld hebben. “De doelgroep, de landbouwers, zijn zelfs nooit aangeschreven.” Bovendien vindt hij dat de grond onder de prijs werd verkocht. “Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro.” Volgens hem is er inmiddels ook al grond doorverkocht. “Iemand die zo snel grond doorverkoopt, dat moet toch met winst gebeuren? Het mooiste bewijs dat de grond te goedkoop werd verkocht.” Hij vraagt daarom de nietigverklaring van de verkoop, iets wat in eerste aanleg werd afgewezen.

Het OCMW meent op zijn beurt dat de verkoop in één lot een beleidskeuze was. “We hebben getracht met pachters te onderhandelen, maar dat zou te weinig opleveren, zeker niet de hoogste prijs.” Ook de vennootschap vindt de actie van de boer vreemd. “Twee jaar lang heeft men niks van zich laten horen. Pas in juni 2018 wordt een procedure opgestart om de verkoop nietig te laten verklaren. Men wacht toch geen twee jaar?” Dat er nu al stukken zijn doorverkocht klopt, zegt de advocaat. “Maar dat gaat over hele kleine stukjes van mensen die hun tuintjes wilden vergroten en bij ons kwamen aankloppen.”

De uitspraak volgt op 3 november.