Strijd tegen sluikstorten wordt opgedreven: extra mensen en extra camera’s Ook extra geld voor veiligheid en stadsontwikkeling Sabine Van Damme

09 december 2019

20u17 10 Gent Sluikstorten is en blijft een probleem in onze stad, en daar wil burgemeester De Clercq paal en perk aan stellen. “Er komen 3 extra mobiele camera’s om sluikstortplekken in de gaten te houden, én er komt extra personeel om gevonden sluikstorten te doorzoeken om sporen van de vervuilers te vinden.”

Jaar na jaar is het een klacht die bij de ombudsdienst opnieuw opduikt. Sluikstorten zijn een doorn in het oog van vele Gentenaars. Ondanks alle inspanningen, zoals de jaarlijkse ‘Week van de Handhaving’ in oktober, gaat het niet de juist richting uit met het afval in de stad. In 2018 liepen liefst 23.625 melding van sluikstorten binnen, een triest record. Ivago ruimde 627 sluikstorten op, en ook dat is een record, met liefst 105 ton meer dan in 2017. De cijfers voor 2019 zijn uiteraard nog niet bekend. Maar de trend is duidelijk. Dat er meer sluikstorten gemeld worden, kan verklaard worden door de sluikstort-app, die het mogelijk maakt met 1 klik een melding te doen. Maar toch.

“We zullen de strijd tegen het sluikstorten opdrijven”, zegt burgemeester Mathias De Clercq nu. “Momenteel hebben we 2 mobiele sluikstortcamera’s, die worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen. We gaan 3 extra camera’s aankopen, om de pakkans te vergroten.” Het feit dat een sluikstorter gefilmd wordt, betekent uiteraard nog niet dat hij ook geïdentificeerd kan worden. Van de 139 camera-observaties in 2018 konden slechts 29 daders herkend worden. De meest efficiënte methode om daders te vatten, is het manueel doorzoeken van een gevonden sluikstort. Zo werden in 2018 242 processen-verbaal opgesteld. “Net omdat die karwei zo arbeidsintensief is, zullen er 2 gemeenschapswachten voltijds met die taak belast worden”, aldus De Clercq.

Nog geld

Ook op vlak van stadsontwikkeling had de burgemeester nieuws. “Er gaat 55 miljoen euro naar investeringen voor 8 stadsverniewingsprojecten de komende maanden.” Dat geld gaat onder meer naar Ledeberg, de Rabot-wijk, Muide-Meulestede, Dampoort en Nieuw Gent. Nieuw Gent alleen al krijgt 10 miljoen voor de herinrichting van de publieke ruimte zoals het wijkpark, nog los van de investeringen in wonen die daar worden voorzien. Ook de opwaardering van de assen Wondelgemstraat en bevrijdingslaan staan op het programma.

Dat de politie extra mensen en middelen krijgt, was al bekend. “Maar er is ook goed nieuws voor het voorziene Politiehuis aan de Groendreef”, zegt De Clercq. “Na een tweede oproep hebben we 5 kandidaten om een masterplan uit te werken voor de herinrichting van de site, waar de federale en de lokale politie dan samen zullen huizen.

Nog een opmerkelijk punt: er zal in 2020 liefst 25.000 euro gaan naar een sensibiliseringscampagne rond seksueel geweld en seksuele intimidatie, na een resem klachten tijdens de voorbije zomer, en meer specifiek de Gentse Feesten.