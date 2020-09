Strijd tegen sluikstorten wordt opgedreven: de 3 extra camera’s zijn even groot als de superflitspaal Sabine Van Damme

04 september 2020

16u22 0 Gent De stad Gent had al 2 sluikstortcamera’s – die nu vervangen worden – en huurt er nu 3 extra. Het zijn drie grote exemplaren, zoals de superflitspaal, maar in andere politiezones zouden ze hun nut al bewezen hebben. “We drijven de strijd tegen sluikstorten op”, zegt burgemeester Mathias De Clercq, “want wie sluikstort heeft geen respect voor Gent en voor de Gentenaars.”

Twee sluikstortcamera’s had de stad al, maar die zijn nu vervangen door nieuwe exemplaren. Dat zijn kleine sluikstortcamera’s, die verstopt worden in auto’s of bij mensen thuis, op ‘hotspots’. Dat zijn plaatsen waar geregeld gestort wordt.

De drie nieuwe camera’s zijn mastodonten, van het formaat van de superflitspaal. De eerste daarvan is nu in het Godshuishammeke gezet, ter hoogte van het parkje daar. Je zou denken dat niemand het in zijn hoofd zou halen om vuilnis achter te laten in de buurt van zo’n opvallende camera. “Maar in andere politiezones hebben deze camera’s echt wel al hun nut bewezen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

“We steken dus een serieus tandje bij in de strijd tegen sluikstorten”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “En het gaat verder dan alleen de camera’s. Twee gemeenschapswachten zijn voltijds bezig met de gevonden sluikstorten te doorzoeken, op zoek naar aanwijzingen naar de dader. Twee dagen per week verleent de politie hier ook bijstand. Wordt een dader geïdentificeerd, dan krijgt hij een boete van 120 euro, plus de opruimkosten van Ivago. Met drie extra camera’s verhoogt de pakkans uiteraard. Het is niet omdat een dader gefilmd wordt, dat die per se geïdentificeerd kan worden, dat klopt. Maar in 2019 zijn de sluikstortcamera’s 27 keer geplaatst, waarbij 76 sluikstorters in beeld kwamen. 28 onder hen zijn herkend en beboet.”

Rem

De grote camera’s zullen om de twee, drie weken verplaatst worden, telkens naar bekende hotspots. Ze werken op batterijen, en hebben dus geen stroom nodig. De stad huurt ze voor onbepaalde tijd, aan 48.600 euro per jaar. De beelden blijven telkens een maand bewaard bij de politie, en worden alleen bekeken als er effectief een sluikstort in de buurt wordt aangetroffen. Het is dus geen livestreamcamera. De twee kleine camera’s zijn wel gekocht, voor 12.900 euro.

“Camera’s lossen uiteraard niet alles op, maar het helpt wel”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Het zijn slechts een paar Gentenaars die zich bezondigen aan sluikstorten, maar er zijn wel heel veel mensen die er last van hebben. Dus moeten we er alles aan doen om het probleem te stoppen.”

De nieuwe sluikstortcamera heeft overigens nog een mooi meegenomen bijwerking. Elke automobilist die in de buurt komt, gaat automatisch op de rem staan. Het ding lijkt immers echt wel op de flitscamera van de politie.