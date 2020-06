Strijd tegen sluikstort en zwerfvuil wordt opgedreven, met hulp van burgers en van data Sabine Van Damme

16 juni 2020

19u06 0 Gent De stad gaat de komende jaren nog sterker inzetten op sluikstort en zwerfvuil. Burgemeester Mathias De Clercq kondigde al aan dat er 3 extra sluikstortcamera’s komen. Maar er komen ook mobiele recyclageparken en de bestaande worden gemoderniseerd. Alles samen wordt meer dan 290 miljoen euro voorzien.

Handhaving wordt een belangrijke peiler in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Om de pakkans te verhogen, zetten de stad en de politie alle middelen in. Aangetroffen afval zal meer dan vroeger doorzocht worden en er komen extra sluikstortcamera’s en meer prikacties. Ook onderzoek en data worden belangrijker. Analyses op basis van de meldingsapp van Ivago en de netheidsbarometer moeten meer inzicht geven in de oorzaken van sluikstort en de ‘populaire’ locaties. Op basis van de verzamelde data zal actie worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld op de juiste plek sensibiliseren rond peuken, een extra vuilnisbak plaatsen, of gerichter sluikstortcamera’s plaatsen.. Mensen en middelen worden aan de hand van de data ook gerichter ingezet. “Sluikstort is een een veelkoppig monster”, zegt bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt. “We kiezen voor een intensievere en datagedreven aanpak. Met hulp van de Gentenaars, want een proper Gent maken we samen. En we zetten meer in op handhaving, als stok achter de deur.”

De Gentenaars zullen meer betrokken worden bij een propere stad. Hen wordt gevraagd sluikstorten te melden, maar ook zelf de buurt opruimen met een netheidscharter, of zelfs eigen voorstellen doen. Er komen ook gezamenlijke acties in de wijken, allemaal onder het motto: ‘een proper Gent maken we samen’.

Ivago trekt straks ook naar de wijken met mobiele recyclageparken. Zo kan iedereen vlot zijn afval sorteren, ook wie geen auto heeft. De nieuwe Ivago-website biedt laagdrempelige informatie, aanvraagformulieren voor extra dienstverlening én een overzicht van het eigen verbruik. Er komt ook een masterplan voor de modernisering van de recyclageparken tegen 2022. “Circulaire economie en hergebruik worden gepromoot, en we houden ook statiegeld voor blik en plastic flessen op de agenda”, zegt Van Braeckevelt.