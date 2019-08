Strijd tegen sigarettenpeuken wordt opgedreven: 30 GAS-boetes op 2 jaar tijd Sabine Van Damme

15 augustus 2019

09u24 0 Gent Op twee jaar tijd zijn er 30 GAS-boetes uitgeschreven voor sigarettenpeuken die op de grond werden gekeild. Dat kreeg Cengiz Cetinkaya van Groen te horen na een schriftelijke vraag. Heel wat mensen weten niet eens dat zoiets beboet kan worden.

Maar het kan dus wel degelijk, en schepen Bram Van Braeckevelt liet eerder al uitschijnen dat de strijd tegen de achteloos weggesmeten sigarettenpeuk zal worden opgedreven. Moeilijk is dat niet, er is al een reglement dat voorschrijft dat het weggooien van de sigarettenpeuk kan bestraft worden met een GAS-boete van 60 tot zelfs 250 euro, dat laatste voor wie al meerdere keren betrapt is. Ook horecazaken zijn verplicht om een straal van 10 meter rond hun zaak ‘peukenvrij’ te houden. De 30 GAS-boetes die de voorbije twee jaar werden uitgeschreven, gingen in 13 gevallen naar mensen die hun peuk op de grond keilden, wat officieel ‘zwerfvuil achterlaten’ is. De 17 andere GAS-boetes gingen naar horecazaken. De Ivago-vuilnisbakken op straat zijn voorzien van peukenbakjes, en horecazaken horen asbakken te voorzien aan hun gevel of op hun terras.