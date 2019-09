Streetart op Lübecksite geeft voorsmaakje van straatkunstenfestival ‘Sorry, not Sorry’ Yannick De Spiegeleir

12 september 2019

17u36 0 Gent Op de Lübecksite aan de Afrikalaan ging kunstenares Ann Cardinael deze week creatief aan de slag met dieren en bloemen om liefhebbers van straatkunst al warm te maken voor een nieuwe editie van het straatkunstfestival ‘Sorry, not Sorry’ op zaterdag 28 en zondag 29 september.

Ann Cardinael legt zich, als enige Gentse ‘Madonnari’, toe op grondtekeningen - al dan niet in 3D perspectief. “Voor de tijdelijke invulling van de Lübecksite zijn momenteel drie organisaties actief: kinderboerderij Mekkerland, Das Kunst die zich specialiseren in de recuperatie van materialen en de educatieve oase ‘De Levensbloem’. De opdracht was om een link te leggen tussen die organisaties in mijn werk”, verduidelijkt de kunstenares. “Ik heb enkele ‘steampunk’-boerderijdieren afgebeeld en voor de levensbloem enkele lotusbloemen. De werken kwamen er wel niet zonder slag of stoot, want door regenbuien moest ik tot drie maal toe opnieuw beginnen.”

Meer informatie over het straatkunstfestival vind je terug op de website van Cultuur Gent: https://cultuur.stad.gent/nl/activiteiten/sorry-not-sorry-festival.