Streetart met dode vogels symboliseert buurtprotest Rozemarijnstraat: “We leven al drie jaar in verstikkend verkeer” Yannick De Spiegeleir

26 januari 2020

17u57 0 Gent In een voor de gelegenheid autoloze Rozemarijnstraat hingen de voetpaden en gevels zondag vol met beeltenissen van dode ‘streetcanyonvogels’. “Wij blijven voorstander van het circulatieplan, maar wachten al drie jaar op een oplossing voor het vele verkeer in onze buurt”, zegt Josiane Tytens namens het actiecomité.

Nieuw is het protest van de bewoners van de Rozemarijnstraat niet. “Wij staan nog altijd achter de principes van het circulatieplan om leefbaarheid voor bewoners en bezoekers te creëren door alleen bestemmingsverkeer toe te laten, maar willen die denkwijze ook graag in onze straat en op de PAG-as (Papegaai-, Annonciaden- en Gebroeders Vandeveldestraat, red.) toegepast zien”, zegt Tytens. “Volgens onze tellingen passeren hier meer dan 2 miljoen voertuig per jaar. In een bewonersstraat in de binnenstad. Wij hebben voorstellen gedaan zoals het weren van vrachtverkeer en bussen op deze as of het aanpassen van de circulatie, maar de beloofde oplossing komt niet.”

Om hun eis kracht bij te stellen, hingen de bewoners 1.350 dode vogels op in de straat. “Het is vogeltelweekend, maar door de verstikkende street canyon die onze straat is, zien we ze hier amper nog. Hopelijk kunnen we tijdens het vogeltelweekend 1.350 levende vogels tellen.”

Geduld

Schepen Filip Watteeuw (Groen) gaf eerder al aan dat hij begrip heeft voor de bekommernissen van de bewoners en herhaalt ook nu die woorden. “Als er een pasklare oplossing bestond, hadden we die zeker al toegepast. We blijven werk maken van verlaging van de intensiteit van het autoverkeer door in te zetten op meer fietsgebruik en een beter openbaar vervoer. Dit vraagt echter geduld.”

De buurt neemt er echter geen genoegen mee. “Daar kunnen wij niet op wachten. We zijn tevreden dat er meer fietsers worden gemeten in de stad, helaas brengt dit op deze as geen daling in het autoverkeer. Meer openbaar vervoer voor Gent staat niet op de planning van De Lijn.”