Streaker van The Monkeys in Sint-Baafskathedraal: “Twee keer moeten doen voor perfecte opname” Erik De Troyer

26 augustus 2020

13u05 4 Gent Als er iets bizars gebeurt in Gent, is er altijd een goede kans dat ‘De Monkeys’ er voor iets tussen zitten. De voorbije weken waren de grappenmakers druk in de weer met opnames en dan is geen heilig huisje veilig: zelfs de Sint-Baafskathdraal ontsnapt niet aan een streaker.

De Monkeys begonnen in 2017 als ‘The Monkey Diet’ met het maken van studentikoze filmpjes in Gent. Met de fiets het water aan de Gras- en Korenlei inrijden, poedelnaakt door een bomvolle les aan de unief rennen… Er is weinig dat niet kan voor het tweetal.

“Door corona hebben we een paar maand niets kunnen doen maar nu starten we opnieuw op”, zeggen Yuri Debouvry en Dennis Van Stappen. Ze krijgen voortaan de hulp van productiehuis ‘Collectief Verhalen’ om alles in te blikken. “Dit lijkt allemaal maar wat improvisatie ter plaatse maar er kruipt heel wat voorbereiding in om alles juist in beeld te brengen en de goeie reacties van de omstanders vast te leggen. Meestal filmen we alles in één keer.”

Groep senioren

In een eerste teaser tonen ze waar ze zoal mee bezig waren de voorbije weken en opnieuw blijven de kleren niet aan. Yuri loopt in zijn blootje de Sint-Baafskathedraal uit. “Die opnames hebben we twee keer moeten doen. We hadden alles gepland om buiten te komen net toen er een grote groep senioren aan de ingang stond. Ik liep binnen, deed razendsnel mijn kleren uit en liep weer buiten. Helaas waren al die senioren intussen weg. Dus heb ik het helemaal opnieuw moeten doen”, lacht Yuri.

Deze week worden de eerste nieuwe filmpjes verwacht op het Youtube-kanaal van De Monkeys.