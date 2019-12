Straks starten de meest ecologische Winterfeesten ooit Sabine Van Damme

06 december 2019

10u00 0 Gent De ecologische voetafdruk wordt steeds belangrijker bij alles wat gebeurt, zelfs bij het organiseren van een kerstmarkt. En dus halen straks ook de Gentse Winterfeesten hun energie- en plasticverbruik omlaag. En er zijn uiteraard nog redenen om de komende weken naar Gent-centrum af te zakken.

• De schaatspiste zal er hetzelfde uitzien, maar ze zal wel ecologischer zijn. Het stroomverbruik van de schaatsbaan moet met 33% naar omlaag. De voorbije jaren werd heel nauwkeurig gemeten hoeveel het verbruik was, en wat de invloed van het weer daarop was. Dus wordt er nu meer geïsoleerd. De schaatspiste zelf komt weer onder de Stadshal, met een gewoon en een langzaam-aan-gedeelte, en met een aparte kinderschaatspiste. Op zaterdag- en zondagochtend kunnen kindjes jonger dan 6 aan schaatsgewenning doen voor 5,5 euro, en de ouders mogen gratis mee het ijs op.

• Mensen met een beperking mogen voortaan het ijs op wanneer zij dat zélf willen, en dus niet op voor hen bepaalde uren. Unia is daar blij mee.

• Wegwerpplastic wordt helemaal verbannen. Geen plastic bekertjes dus, maar ook geen rietjes of plastic roerstaafjes in de warme dranken. Die warme dranken zullen de eerste weken overigens nog geschonken worden in bio-afbreekbare bekers, zolang de voorraad strekt. Zodra die uitgeput is, worden ook warme dranken in herbruikbare bekers van SmartCup. De chip die dit bedrijf in de bekers wil integreren, zal niet gebruikt worden op de Winterfeesten. De koude dranken worden overigens vanaf dag 1 in SmartCups geschonken. (Lees verder onder de foto)

• Voor alle drukwerk van de Winterfeesten is 100% gerecycleerd papier gebruikt. Op de Winterfeesten zelf wordt gewerkt aan gescheiden afvalinzameling. De perscontainers die voorzien worden, werken op zonne-energie.

• Er is géén Land van Weiss in de Sint-Niklaaskerk dit jaar. Dat kan niet, omdat daar al naarstig gewerkt wordt aan de tentoonstelling voor het Van Ecykjaar. Dus is er wel stevig geïnvesteerd in andere kinderanimatie op en rond de kerstmarkt. Zo zullen er geregeld grime-standjes zijn, er komt een familie-bar op het Veerleplein, en er zal een handgemaakte en manueel aangedreven paardenmolen zijn.

• De markt wordt Gentser. Na evaulatie op ‘inhoud’ werden een aantal kramen geschrapt – vooral textiel-kramen – en er werden extra Gentse handelaars aangetrokken. 1 op 3 kraampjes heeft nu een link met Gent of toch de regio Gent. Er zijn om en bij de 150 chaletjes voorzien. Er is zelfs een Van Ecyk-stand.

• De Gentse Winterfeesten lopen van 5 december tot 6 januari. Het is de laatste editie in deze vorm. Voor volgend jaar wordt een nieuwe organisator gezorgd, al mag de huidige organisator EMO bvba uiteraard opnieuw meedingen naar het contract. Alle info over uren en activiteiten op de website van de Gentse Winterfeesten.