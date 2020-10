Straks om 10u: openingscollege politicologie Carl Devos (UGent) met voorzitters sp.a, Open VLD en CD&V Wietske Vos

06 oktober 2020

09u05 0 Gent De voorzitters van de partijen sp.a, Open VLD en CD&V – respectievelijk Conner Rousseau, Egbert Lachaert en Joachim Coens – zijn straks te gast bij professor Carl Devos (UGent). Het gebeuren is vanaf 10u live te volgen via de Facebook van UGent.

Het is ondertussen een traditie dat professor Devos aan het begin van het academiejaar dé man of vrouw (al komt dat helaas weinig voor) van het moment uitnodigt om zijn of haar visie op de politieke toestand in ons land te geven en om vragen van studenten te beantwoorden. Vorig jaar kwam Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) naar Gent.

Dit jaar nodigde Devos niet 1, maar 3 politieke kopstukken van de 3 klassieke partijen uit, niet toevallig de drie mannen die – samen of apart – een belangrijke rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke vorming van de huidige Vivaldi-regering. Rousseau, Lachaert en Coens zijn bovendien ook nog eens voorzitter van hun partij. Dit kan niet anders dan een boeiend discours worden.

Volg het openingscollege van professor Carl Devos via Facebook.