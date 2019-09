Straks gratis ijsjes te scoren! Sabine Van Damme

26 september 2019

08u46 0 Gent Het regent, maar daar trekt de doorsnee ijsliefhebben zich niks van aan. Zeker niet als er gratis bollen ijs te scoren zijn. En dat kan straks, om 19.30 in de Koestraat.

Want Oyya – ooit verkozen tot ‘beste ijsjesmaker’ en nog niet zo lang aanwezig in Gent – organiseert een grote ‘giveaway’. Iedereen die Oyya volgt op Facebook of Instagram mag een gratis bol ijs naar keuze komen afhalen. Dat kan tot alles op is, naar schatting rond 21.30 uur. Oyya wil daarmee de nieuwe winkel in de Koestraat extra in de kijker zetten bij het begin van het studentenjaar. Er is een Facebook-evenement aangemaakt.