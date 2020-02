Straffe ontdekking: muren uit beenderen en schedels onder Sint-Baafskathedraal

Gent

De archeologen die aan de slag zijn rondom de Sint-Baafskathedraal, hebben nog eens duizenden beenderen gevonden in de vorm van knekelmuren. Dat is uniek, aangezien er nooit eerder een dergelijke opeenstapeling van botten werd aangetroffen in ons land. In het buitenland zijn er wel voorbeelden van. Denk maar aan de ‘Catacombes’ in Parijs. Een toeristische attractie zullen de muren echter niet worden. Alle beenderen worden geruimd.