Straf met uitstel voor overvaller die bedreiging met alarmpistool minimaliseert Wouter Spillebeen

09 december 2019

15u21 0 Gent Een Gentse overvaller die met een vuurwapen in de hand een nachtwinkel binnen viel, heeft een celstraf van twee jaar met uitstel gekregen.

“Het was maar een alarmpistool”, zei de jongeman bij de behandeling van zijn zaak in de rechtbank voor hij onderuit zakte in de beklaagdenbank. De rechter was er niet mee opgezet. “Uw ingesteldheid spreekt niet in uw voordeel”, klonk het. Toch besloot de rechter om niet de zwaarste straf op te leggen. De overvaller kreeg een celstraf van twee jaar, volledig met uitstel onder voorwaarden. Als hij dus geen nieuwe criminele feiten pleegt, moet hij niet naar de gevangenis. Aan de uitbater van de nachtwinkel moet hij een vergoeding van 400 euro betalen.