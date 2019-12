Straf met uitstel voor dief die gsm stal uit taxi Wouter Spillebeen

06 december 2019

14u21 0 Gent Een man uit Sint-Denijs-Westrem heeft een gevangenisstraf van acht maanden en een boete van 400 euro gekregen voor de diefstal van een gsm van een taxichauffeur.

“De beklaagde stond niet stil bij de schade die hij aan het slachtoffer berokkende en had enkel snel geldgewin voor ogen”, motiveerde de rechter het vonnis. De beklaagde had de gsm van een taxichauffeur uit zijn voertuig gestolen. Daarnaast stond hij ook terecht voor een poging tot diefstal in een woning in de Brabantdam, maar daarvoor is hij wegens een gebrek aan bewijsmateriaal vrijgesproken. De man werd ook betrapt met een snoeimes en een oestermes, maar omdat het niet bewezen is dat hij er iemand mee wilde bedreigen of verwonden, worden die niet gezien als verboden wapens.

Toch oordeelde de rechter streng. “De beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe. Hij is al meermaals veroordeeld door de politierechtbank en kreeg al een werkstraf voor een diefstal met verzwarende omstandigheden. Dat heeft duidelijk geen effect gehad. Hij vormt een gevaar voor de maatschappij”, aldus het vonnis. De man krijgt een celstraf en een boete met uitstel. Als hij in de komende vijf jaar nieuwe feiten pleegt, worden die effectief.