Straat in woonwijk geknipt omdat iedereen omleiding negeert, maar nu is het nog erger Sabine Van Damme

07 december 2019

14u55 0 Gent In Wondelgem is de straat Haagstuk ‘geknipt’ met betonblokken, omdat teveel mensen een stukje éénrichting in de Buntstraat negeren. Snel van de Mispelbilk spookrijden naar Haagstuk – exact 73,5 meter – doorheen een straat die normaalgezien tweerichtingsverkeer heeft, dat kan geen kwaad, denken velen. Maar door Haagstuk te knippen is het spookrijden niet gestopt, integendeel. De spookrijders rijden nu gewoon tot de volgende straat, de Vrouwenstraat, en dat is al een stuk van 240 meter.

Door de grote werken in de Groenestaakstraat – Botestraat geldt in half Wondelgem en een stukje Mariakerke (Kolegem) een gigantische omleiding. De smalle Buntstraat is de enige parallelstraat met de as Groenestaakstraat – Botestraat, dus wordt het busverkeer van Wondelgem naar Mariakerke langs die straat omgeleid. Omdat de Buntstraat zo smal is, is er tijdelijk eenrichting van gemaakt. Daardoor moet wie van Mariakerke naar Wondelgem wil een heel eind omrijden. Zeker voor de wijkbewoners is dat niet altijd plezant. Wie van pakweg de basisschool De Wijze Eik in de Eeklostraat met de auto naar Haagstuk wil, legt normaal gezien 1,1 kilometer af. Door het eenrichtingsverkeer in de Buntstraat moet je helemaal om via de Losweg en de Willy Maststraat, tot aan de Neptunus en zo terug, goed voor 3,8 kilometer. Officieel moet je zelfs tot aan de Westergemstraat en dan terug, een route van 4,5 kilometer.

En dus rijden heel wat chauffeurs toch de wijk in, tot in de Mispelbilk, waar heel duidelijk staat aangeduid dat rechtsafslaan in de Buntstraat niet mag. Maar voor 73,5 meter tot aan Haagstuk trekken velen daar niks van aan. Dus is er beslist om Haagstuk af te sluiten met betonblokken. Gedaan met spookrijden? Helemaal niet. De kwaadwillige chauffeurs rijden nu gewoon door tot aan de volgende straat, de Vrouwenstraat. En dat is dus goed voor 240 meter spookrijden. Buurtbewoners klagen steen en been over de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan.