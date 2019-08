Straat afgezet na bommelding: “Bom zou afgaan na half uur” Wouter Spillebeen

08 augustus 2019

21u30 0 Gent De Monterreystraat in Gent is momenteel volledig afgesloten door de politie na een bommelding.

De politie kreeg rond 20.45 uur de melding dat in de straat een bom zou afgaan na een half uur. Intussen is het half uur verstreken en is er nog geen explosie geweest. De straat is uit voorzorg wel afgezet en er is een cordon opgericht. Intussen onderzoekt de politie ook wie de melding gedaan heeft. Pas als de omgeving zeker veilig is, zal de straat weer vrijgegeven worden.

Later meer.