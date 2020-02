Stormschade blijft beperkt in brandweerzone Centrum Didier Verbaere

23 februari 2020

14u48 2 Gent De brandweerposten in de Zone Centrum kregen zondag een 50-tal oproepen binnen naar aanleiding van de storm die over Vlaanderen trok.

In de 18 gemeentes rond Gent ging het vooral over weggeblazen dakpannen en afgerukte takken of omgevallen bomen. “Grote schadegevallen zijn er voorlopig nog niet gemeld”, zegt woordvoerder Björn Bryon. Omstreeks 14.30 uur werden een 50-tal oproepen geregistreerd.