Stormloop voor nieuwe collectie in IKEA Gent: “Dat groen tapijt moet ik absoluut hebben” Yannick De Spiegeleir

07 november 2019

13u24 16 Gent Vandaag lanceert IKEA een nieuwe collectie die het ontwikkelde in samenwerking met Virgil Abloh, de artistieke directeur van Louis Vuitton Men. De man is een hype en dat was deze ochtend te merken aan de wachtrij aan de Gentse IKEA-vestiging. Voor de opening stonden al 200 fans te wachten om een item te bemachtigen van zijn Markerad-collectie.

Superfans Stijn Raes en Gauthier Tytgat bemachtigden een plekje vooraan in de rij. “We zijn hier om 2 uur ’s nachts al aangekomen”, getuigen de jongeren. “We willen absoluut het groene tapijt bemachtigen van Virgil Abloh met het opschrift ‘Wet grass’ (nat gras, red.).” Om de stormloop in goede banen te leiden, schakelde IKEA enkele stewards in.

De geduldige fans mochten in groepen van 50 mondjesmaat naar binnen. De eerste groep wandelde nog rustig naar de collectie, maar de tweede groep zette het op een lopen om alsnog een collectors item te bemachtigen van hun idool.

Compleet verrast

Voor de andere IKEA-klanten die niet op de hoogte waren van de hype kwam de wachtrij als een verrassing. “Wij zijn van Ninove en we dachten goed op tijd te komen om eerst een ontbijtje te nemen in de cafetaria van IKEA, maar nu zullen we toch nog even wat langer moeten wachten”, vertellen Omer Moreels en Anita Van Den Eynde. “Echt straf dat hier zoveel volk staat te wachten.”

In minder dan een kwartier tijd waren de eerste klanten al terug buiten, velen onder hen met enkele groene tapijten op hun winkelkar. Ook een verlichte kader van de Mona Lisa, een eerbetoon van Abloh aan Leonardo Da Vinci, bleek een populair stuk uit de collectie.

“Ik ben direct uit de nachtploeg naar de IKEA gekomen deze ochtend om zes uur. Ik ben al van twaalf uur gisteren wakker. Dus nu ga ik wel even slapen”, getuigt Steve Schweng. “Ik volg Abloh al twee jaar. De man is een echte hype. Gelukkig was ik nog bij de eerste in de rij. Er kwam ook geen duw- en trekwerk aan te pas in de winkel, iedereen hield het netjes. Het tapijt krijgt een plaatsje in de kinderkamer bij ons thuis. Zo kan het zeker niet mismeesterd worden door onze hond. De Mona Lisa gaan we een mooie plaats geven in onze living.”

Ook Stijn en Gauthier hebben een mooie buit te pakken. “Alles is vlot verlopen. Goed dat IKEA heeft beslist om iedereen in groepen te laten binnen gaan. Nu kunnen we met een gerust hart en met onze tapijten naar huis vertrekken.”