Storm Dennis doet glazen balustrades van woontoren wankelen: burgemeester De Clercq beveelt herstelling Cedric Matthys

16 februari 2020

19u30 3 Gent De glazen balustrades van een appartement aan het Spinmolenplein in Gent moeten dringend hersteld worden. Dat besliste burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Zondagnamiddag dreigde storm Dennis ze De glazen balustrades van een appartement aan het Spinmolenplein in Gent moeten dringend hersteld worden. Dat besliste burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Zondagnamiddag dreigde storm Dennis ze weg te blazen . Een deel van het Groenevalleipark, waar het gebouw ligt, is nog steeds afgesloten.

Valt ie of valt ie niet? Glazen balustrades van hooguit drie jaar oud hielden zondag de hele buurt rond de Gentse Nieuwewandeling in spanning. De politie sloot er grote delen van het Groenevalleipark af. De balustrades van een 26 verdiepingen tellend appartementsgebouw aan de rand het park dreigden weg te waaien met de wind. “Dat is gelukkig niet gebeurd", zegt Alisa Coesens, woordvoerder van de brandweerzone Centrum. “We waren de hele namiddag met een goede dertig brandweermannen aan de slag. Ze hebben even moeten zoeken naar een juiste oplossing, maar we verstevigden alle balustrades. Geen eenvoudige klus, met die sterke wind. Daarenboven ging het niet om één balustrade. Op sommige verdiepingen was de situatie erger, maar ze dreigden allemaal naar beneden te komen.”

Doofpot

Dat deze situatie er ooit zat aan te komen, stond volgens Wilfried Van Daele (59) in de sterren geschreven. De man woont op de vijfde verdieping. Bij storm Ciara vorig weekend kwam bij zijn buurman al een deel van de balustrade los. “Toen is de syndicus er nog in geslaagd om alles in de doofpot te steken’, zegt Van Daele geagiteerd. “Maar nu is het zo klaar als een klontje. Het was een slechte beslissing om te kiezen voor dit soort balustrade. Bij elke windvlaag begint ze te rammelen. De enige optie is om alles te vervangen. Anders gaan er zeer binnenkort ongelukken gebeuren.”

Ramptoeristen

Om de omwonenden te beschermen was een deel van de Nieuwewandeling (de straat, niet de gevangenis) lange tijd niet toegankelijk voor het verkeer. Alle verkeer moest omrijden via de Coupure Links en de Ekkergemstraat om op de ring te geraken, met een ellenlange file tot gevolg. Ook sloot de politie grote stukken van het Groenevalleipark af, maar hier had niet iedereen oren naar. Ramptoeristen kropen onder de politielinten om de situatie van dichtbij te bekijken. Uiterst gevaarlijk, want iedereen moest zo ver mogelijk wegblijven van het gebouw. “Zelfs de bewoners mochten hun appartementen niet verlaten”, zegt Liesbet De Pauw, woordvoerder van de Gentse politie. “Enkel wie al buiten was en terug wou keren naar zijn of haar appartement lieten we door. Zij konden onze begeleiding langs de achterkant naar binnen. Daar waaide het wat minder hard.” Om 19.15 uur werd de perimeter grotendeels afgebouwd. Enkel de nabije omgeving van het appartementsgebouw mag je nog steeds niet betreden.

Stevig prijskaartje

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) liet alvast een bevel uitschrijven om de balustrades zo snel mogelijk te herstellen. Dat zal een heel wat geld kosten, maar ook voor de interventie van de brandweer volgt mogelijk een gepeperde rekening. Ze waren er zowel tijdens Ciara als zondag aan de slag. “Neutraliseren van stormschade (...) is niet gratis wanneer blijkt dat het probleem ‘niet nieuw’ was”, lezen we op de site van de brandweerzone Centrum. Wat ze hiermee juist bedoelen, is niet verder gespecificeerd, maar het lijkt erop dat het wel eens op een juridische strijd zou kunnen uitdraaien. De bewoners kaartten het probleem immers al vaker aan bij de syndicus. Het is dan ook de vraag wie zal opdraaien voor de kosten.