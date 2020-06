Stoplicht toont je of je binnen mag in kopieercentra Jill Dhondt

18 juni 2020

15u35 0 Gent Het kopieercentrum Copy Cash heeft twee vestigingen in Gent: in de Sint-Pietersnieuwstraat en aan het Sint-Annaplein. Op beide plekken werd een stoplicht geplaatst aan de ingang, zodat het binnenkomen en buitengaan op een veilige manier gebeurt.

In de Copy Cash in de Sint-Pietersnieuwstraat mogen niet meer dan zes personen tegelijk naar binnen, in de winkel aan Sint-Anna zijn dat acht er acht. Het stoplicht zorgt ervoor dat de klanten niet in het deurgat wachten tot het hun beurt is om binnen te gaan, maar meer verspreid staan voor de winkel. “De stoplichten zijn er voor de veiligheid van onze klanten, maar ook de veiligheid van onze medewerkers”, geeft eigenaar Luc Goossens aan. “Om die laatste extra te beschermen hebben we een groot plexiglas op de toog gezet, dat hen volledig inkapselt.”