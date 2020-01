Stoet van Gentenaren gaat van deur tot deur om Driekoningen te zingen Jill Dhondt

06 januari 2020

20u31 0 Gent Waarom zouden volwassenen geen Driekoningen meer mogen zingen? Dat dacht het zanggenootschap Zie Ze Zingen toen ze samen met andere Gentenaren door de stad trokken in koninklijke gewaden.

Een vijftigtal personen maken hun stembanden warm in het midden van de Korenmarkt, wat voor het nodige bekijks zorgt. De zangers dragen kronen, sterren, lange gewaden, kerstlichtjes, tulbanden en schapenvellen. Ze bereiden zich voor op een muzikale tocht doorheen het Gentse, met nummers als Hallelujah, Bakske Vol Met Stro, I have a Dream en Stand by Me. De dirigent van dienst is tegelijk de initiatiefnemer: Geertrui Coppens van Zie ze Zingen.

Stoet door de stad

Zie Ze Zingen is een uitloper van Zie Ze Doen, het productiehuis dat programma’s maakte als De Bende Van Wim en Het Peulengaleis. Op de set werd vaak gezongen wat zorgde voor een opgewekte sfeer. Hierdoor kwam televisiemaakster Geertrui op het idee om samenzangconcepten te starten waar zangers met en zonder ervaring elkaar vinden. Hoe creatiever de formule, hoe liever.

De zangroep lanceerde een oproep op Facebook om samen Driekoningen te zingen in de Gentse straten. Wie meedeed kon zich verkleden als koning, engel of kameel. De uitgedoste bende trok vanaf de Korenmarkt naar meerdere cafés en woningen om uit volle borst hun koningsliederen te zingen. “Samen zingen zorgt voor instant maïzena”, zegt Geertrui vol levensvreugde. “We kennen elkaars beroep of naam amper, maar door samen te zingen is er insta connectie. Amelie Poulain-gewijs trekken we samen door straten, een flashback naar onze kindertijd.”

Wie het feestelijk gebeuren gemist heeft kan elke maand langskomen in het café chantant in Kunstencentrum Vooruit, eveneens een initiatief van Zie Ze Zingen.