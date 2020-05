Stock van Gentse muziekwinkel onder de hamer Erik De Troyer

16u08 0 Gent De volledige voorraad aan instrumenten van de Gentse muziekwinkel Thoma Okaze in de Brusselsepoortstraat wordt per opbod verkocht.

De winkel sloot recent de deuren, met een niet mis te verstane boodschap aan het stadsbestuur op de ruiten. Alles wat nog over is sinds de uitverkoop wordt verkocht: van synthesizers tot elektrische gitaren en drums, goed voor 941 loten. De veiling loopt nog tot 7 juni via de website van Moyersoen veilingen.