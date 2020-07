Stipte opvolging verplichting mondmaskers in supermarkten Wietske Vos Wouter Spillebeen

11 juli 2020

13u47 0 Gent De verplichting om vanaf vandaag een mondmasker te dragen in winkels werd razendsnel ingevoerd. Is iedereen mee? Wij gingen kijken in een paar Gentse supermarkten.

Carrefour Sint-Denijs-Westrem

Rond 9u50 is het nog niet echt druk in de grote winkel van Carrefour aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem, maar toch valt op dat nagenoeg iedereen op de parking al een mondmasker draagt of bezig is er een aan te doen terwijl hij van de auto naar de winkel stapt. Carrefourmedewerker Mete Kabak staat aan de winkelkarretjes en reikt de klanten een ontsmet wagentje aan. “Een mondmasker is verplicht, een winkelkarretje niet meer”, zegt hij. Zelf draagt hij geen mondmasker: “Ik werk in de buitenlucht en hou genoeg afstand van iedereen: er zit steeds een winkelkarretjes tussen.”

Sinds de opening van de winkel om 8u30 hadden nog maar twee klanten er niet aan gedacht een mondmasker mee te brengen, aldus Kabak. “Maar hen hebben we er een gegeven.” Aan de entreedeur, op de grond naast de veiligheidsagent die klanten zonder mondmasker moet sensibiliseren, staat inderdaad een doos met nieuwe mondmaskers. Dit weekend zijn de maskers gratis, vanaf maandag kan de klant het aangereikte masker afrekenen aan de kassa. De kostprijs is 0,57 euro per stuk, waarvan een klein deel naar goede doelen gaat. (Lees verder onder de foto’s)

In de winkel heeft iedereen een mondmasker op, ook de kassiersters die achter plexiglas zitten. “De nieuwe regel werd eigenlijk gisterenavond al goed opgevolgd”, zegt winkelmanager Vincent Van den Broeck. “Waar vroeger ongeveer 50% van de klanten spontaan al een mondmasker droegen tijdens het winkelen, was dat gisteren al 70%.”

De klanten doen het ook zonder mopperen, al maakt een oudere man bij het verlaten van de winkel zich wel zorgen: “Moeilijk om adem te halen toch, op dan duur! Maar geen masker dragen is geen optie: de boetes zijn me veel te hoog.”

Colruyt Sint-Amandsberg

De Colruyt in Sint-Amandsberg biedt dezelfde aanblik. “We hebben opnieuw een medewerker aan de ingang gezet om de klanten zonder mondmasker er vriendelijk aan te herinneren”, zegt woordvoerder Hanne Poppe. “We kunnen echter niet optreden als politieagent, dat is onze rol niet. We vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de klanten zelf.” Dat laatste wordt bevestigd: reen rondgang door de winkel levert geen enkele klant zonder mondmasker op. Colruyt geeft de hele volgende week (tot 17/7) gratis mondmaskers aan klanten die geen bij zich hebben.

Voorlopig geen actieve controles politie

De Gentse politie gaat voorlopig niet actief controleren, maar reageert alleen als er meldingen komen van de winkels. “Ook is het de bedoeling om te sensibiliseren, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden”, klinkt het. Dit weekend is er geen sprake van extra inzet van politie voor controles.