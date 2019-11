Stinkgeur houdt aan in Blandijn: “Auditorium mogelijk nog enkele weken buiten gebruik” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

17u22 0 Gent ‘Verboden toegang wegens geurhinder’. Die boodschap hangt nog steeds aan de ingang van Auditorium 1 in het Blandijncomplex van de UGent. “We verwachten dat de overlast pas over enkele weken zal opgelost zijn”, klinkt het bij de persdienst van de universiteit.

Vorige week kon u in onze krant lezen over de geurhinder die de Blandijn beheerst, vermoedelijk nadat een stinkbom werd afgestoken in auditorium 1. Het leslokaal is vandaag nog steeds buiten gebruik. “Er zijn vermoedens dat het om boterzuur gaat, maar daar bestaat geen zekerheid over. Het auditorium is intussen behandeld met detergenten, maar het belangrijkste hulpmiddel blijft ventileren. Het kan mogelijk nog enkele weken duren voor het auditorium terug in gebruik kan genomen worden. Alle geplande activiteiten zijn intussen verplaatst naar een andere locatie. We willen ook nogmaals benadrukken dat het niet gaat om schadelijke stoffen. Dat is onze vorige week al bevestigd door de brandweer.”

Intussen doen aan de universiteit geruchten de ronde dat het gebruik van de stinkbom zou opgeëist zijn door een politiek georiënteerde studentengroepering, maar dat wordt niet bevestigd door de persdienst van de UGent. “Wij hebben tot op heden geen informatie over wie er achter deze actie zit”, klinkt het.