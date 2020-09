Sting op Gent Jazz: poging drie in 2021. Ook Van Morrison en Herbie Hancock op ‘duizelingwekkende’ affiche Sabine Van Damme

08 september 2020

10u36 0 Gent Stemproblemen in 2019, corona in 2020, maar misschien lukt het wel in juli 2021! De organisatie van Gent Jazz heeft alvast voor de derde keer op rij Sting gestrikt, in de hoop dat hij nu eens echt kan komen. Met ook namen als Van Morrison en Herbie Hancock wordt nu al een topeditie aangeboden.

De organisatie stelt het zelf onomwonden. “We zijn bezig aan de duizelingwekkendste affiche uit de geschiedenis van Gent Jazz”. Gent Jazz staat gepland van 8 tot 17 juli op de Bijlokesite, met op de affiche alvast drie headliners die er afgelopen zomer hadden moeten staan. Het Brits popicoon Sting (14/7), de even legendarische singer-songwriter Van Morrison (11/7) en de legende in wording Ibrahim Maalouf (9/7). Meteen worden daar nog drie headliners bovenop gegooid: Herbie Hancock (10/7) mag gerust de peetvader van de hedendaagse jazz worden genoemd, Gregory Porter (17/7) de jazzstem van zijn generatie en Agnes Obel (15/7) de koningin van de melancholie.

Talent van eigen bodem

Maar Gent Jazz blijft ook investeren in talent van eigen bodem, dus zijn meteen ook Black Flower (9/7), Antoine Pierre URBEX (10/7), Compro Oro (11/7) en AliA (10/7) op de affiche gezet. Kwestie van de goesting in volgende zomer al in september aan te wakkeren.

Het vertrouwen van de artiesten én hun enthousiasme om er volgende zomer een onwaarschijnlijk feest van te maken, werkt aanstekelijk. Zij kijken er enorm naar uit, en wij zo mogelijk nóg meer! Festivaldirecteur Bertrand Flamang

Festivaldirecteur Bertrand Flamang is verheugd om na een bijzonder uitdagend jaar voor de sector weer een écht festival op de rails te kunnen zetten. “Het vertrouwen van de artiesten én hun enthousiasme om er volgende zomer een onwaarschijnlijk feest van te maken, werkt aanstekelijk. Zij kijken er enorm naar uit, en wij zo mogelijk nóg meer! Gent Jazz 2021 wordt – ik denk niet dat ik overdrijf – de meest memorabele editie uit de geschiedenis van het festival.”

De ticketverkoop start nu al, via gentjazz.com. Voor Sting kan je wel pas vanaf 25 september tickets kopen, want al wie al een ticket kocht voor 2020 krijgt voorrang. Om dezelfde reden start ook de verkoop van de golden circle-tickets voor Van Morrison pas op 25 september.