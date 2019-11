Sting komt naar Gent Jazz 2020, voorverkoop voor fans die vorige zomer geen (volledige) terugbetaling vroegen Sabine Van Damme

18 november 2019

09u37 11 Gent Sting komt naar Gent Jazz. Dat hoorden we vorig jaar ook al, maar toen zegde de wereldster enkele uren voor het geplande optreden af, met heel wat boze en teleurgestelde fans tot gevolg. De tickets voor dat concert zijn overigens nog steeds niet terugbetaald. Maar dit keer komt hij écht, zegt Gent Jazz, en wie een ticket had voor vorige zomer, krijgt een exclusief voorkooprecht voor deze editie.

Cherrytree Management en Gent Jazz zijn érg verheugd om de terugkeer van ‘Sting: My Songs naar Europa aan te kondigen’, inclusief een bijzonder optreden op Gent Jazz op dinsdag 14 juli. Het belooft een een uitbundige en memorabele show met de meest geliefde songs uit de rijke carrière van het Brits icoon te worden. Sting is een ster, zowel bij The Police als als soloartiest. Het concert werd de afgelopen maanden al omschreven als een “meesterlijk optreden van begin tot eind” dat de fans meeneemt op een muzikale reis door de tijd, met hits als ‘Fields of Gold’, ‘Shape of My Heart’, ‘Roxanne’ en ‘Demolition Man’. Ook ‘Englishman in New York’, ‘Every Breath You Take’, ‘Message in a Bottle’ en nog zó veel meer zitte in de show.

De ticketverkoop voor het optreden op 14 juli start op vrijdag 22 november om 10 uur op www.gentjazz.com. Tickets kosten 110 euro (golden circle) en 90 euro (standaard). Al wie een ticket kocht voor het geannuleerde concert van Sting op Gent Jazz de voorbije zomer, én geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling vroeg, ontvangt de komende dagen een e-mail voor een exclusieve voorverkoop. Die loopt van 20 november 9 uur tot 21 november (23.59 uur). Voor vragen over deze exclusieve voorverkoop: sting@jazz.be. Leden van Stings fanclub krijgen ook de mogelijkheid om tickets in voorverkoop te kopen op www.sting.com, waar ook algemene informatie over de tour en tickets terug te vinden is.