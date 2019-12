Sting al uitverkocht, maar ook Van Morrison komt naar Gent Jazz Sabine Van Damme

04 december 2019

10u11 0 Gent Zondag 12 juli staat niemand minder dan Van Morrison op Gent Jazz. Dat meldt de organisatie vandaag. De voorverkoop voor dat concert start op vrijdag 6 december om 9 uur.

Opnieuw een zwaargewicht dus, voor Gent Jazz. Nochtans is het een publiek geheim dat de organisatie financieel in zwaar water zit. Dat het concert van Sting vorige zomer te elfder ure werd afgelast heeft hen nog eens extra pijn gedaan, vooral omdat heel wat fans hun geld terug wilden. Dat is nog steeds niet helemaal geregeld. Wel wist Gent Jazz Sting ervan te overtuigen om in de zomer van 2020 Gent een nieuwe kans te geven. Fans die geen volledige terugbetaling van hun ticket hadden gevraagd, kregen voorrang om voor deze editie Sting-tickets te kopen. Dat concert is intussen helemaal uitverkocht.

Tijd voor een nieuwe grote naam dus, en dat is Van Morrison. Die legendarische singer-songwriter komt op zondag 12 juli 2020 naar Gent Jazz. Het is deze week precies 55 jaar geleden dat Van Morrison met zijn Noord-Ierse band Them de rockklassieker ‘Gloria’ op de wereld losliet, als ‘B-kantje’ dan nog. Zijn eerste solosingle, het tijdloze ‘Brown Eyed Girl’, kwam er in 1967, en een jaar later zou hij met Astral Weeks één van de beste popplaten aller tijden maken. “Als we zeggen dat er volgend jaar met Van Morrison een levende legende op de affiche van Gent Jazz staat, dan is dat dus in feite een belachelijk understatement”, meldt de organisatie laconiek.

De voorverkoop voor 12 juli start op vrijdag 6 december om 9u via gentjazz.com.