Stil protest aan Sint-Annakerk, en de kunstenaar is… Wouter Spillebeen

26 oktober 2019

16u40 0 Gent De strijd tegen de herbestemming van de Sint-Annakerk gaat door nu de Gentse gemeenteraad de plannen van Delhaize goedgekeurd heeft. “Vanuit de kunstwereld kwamen er verontwaardigde reacties, dus een vooraanstaande Gentse kunstenaar heeft besloten om een stil protest te houden”, zegt Peter Bral van actiegroep SOS Sint-Anna.

In een zwart pak en met een zwarte kap over het hoofd stond de Gentse kunstenaar van 15 uur tot 16 uur stil voor de ingang van de Sint-Annakerk. Daarmee protesteert hij tegen de herbestemmingsplannen. Winkelketen Delhaize heeft namelijk plannen met de kerk, maar die plannen zijn volgens de actievoerders nefast voor het historische monument. Russisch-Belgische violist Mikhail Bezverkhni speelde bij wijze van protest al elke dag een mini-concert voor de kerk, maar gaf dat op toen het akkoord tussen de stad en Delhaize er was. Nu gooien andere kunstenaars zich in de strijd.

Wie vertrouwd is met het werk van de Gentse kunstenaar Leo Copers herkende de zwarte kap misschien al van eerdere performances. De mysterieuze outfit leende zich perfect voor het stille protest dat Copers aan de kerk wilde houden.

Historische waarde

“Delhaize beloofde dat ze zouden renoveren volgens de regels van de kunst, maar hun plannen zijn ordinair”, licht Bral het protest toe. “Er zal nog maar tien procent van de oorspronkelijke kerk te bekijken zijn. De zijkapellen verdwijnen en het orgel zal niet eens meer bespeelbaar zijn. De kerk is een unieke parel, maar er is geen aandacht voor de historische waarde. We zullen nu rechtstreeks contact opnemen met Delhaize om onze zorgen te uiten.”

Volgens Bral zullen binnenkort nog meer protestacties georganiseerd worden. “Er volgen nog schrijvers, muzikanten… allemaal grote namen uit de kunstwereld die ook iets willen doen.”